Названа причина пожара в хосписе в подмосковном Красногорске

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Неосторожное обращение с огнем могло быть причиной пожара, произошедшего в хоспипе в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Там уведомили, что такая версия рассматривается в качестве основной.

«По предварительным данным, воспламенились личные вещи одного из пациентов», — рассказал представитель экстренных служб Московской области.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске загорелся пансионат-хоспис «Второй дом». По данным подмосковного ГУ МЧС, открытое горение в здании уже ликвидировано.

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