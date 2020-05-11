Названа причина пожара в хосписе в подмосковном Красногорске
Неосторожное обращение с огнем могло быть причиной пожара, произошедшего в хоспипе в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.
Там уведомили, что такая версия рассматривается в качестве основной.
«По предварительным данным, воспламенились личные вещи одного из пациентов», — рассказал представитель экстренных служб Московской области.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске загорелся пансионат-хоспис «Второй дом». По данным подмосковного ГУ МЧС, открытое горение в здании уже ликвидировано.
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