Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске возросло до семи
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Жертвами пожара в хосписе в подмосковном Красногорске стали уже семь человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
До этого сообщалось о двух погибших.
По словам представителя экстренных служб региона, на месте пожара было обнаружено тела семерых погибших.
Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске загорелся пансионат-хоспис «Второй дом». По данным подмосковного ГУ МЧС, пожарные уже ликвидировали открытое горение в здании.
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— Источник: два человека погибли при пожаре в подмосковном хосписе