Татарстан отменяет пропускной режим с 12 мая

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Действие пропускного режима прекращается на территории Республики Татарстан с 12 мая 2020 года, следует из постановления кабинета министров региона, которое опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Постановление отменяет внесенные ранее изменения в постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» от 19 марта, в том числе, необходимость получение пропуска для выхода на улицу.

По последним данным, в России зафиксировано 209 688 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1 915 – с летальным исходом. Выздоровели 34 306 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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