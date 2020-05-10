Более 40 человек эвакуированы из зоны подтопления в Коми

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Спасатели эвакуировали более 40 человек из зоны подтопления в Республике Коми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление управления МЧС России по региону.

Зону подтопления покинули 42 человека, в том числе 11 детей, говорится в сообщении. Отмечается, что 19 человек находятся в пунктах временного размещения, 23 человека – у родственников.

По данным МЧС, всего в Коми подтоплено 100 придворовых территорий, в том числе 31 жилой дом.

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