Экс-премьер Индии Сингх госпитализирован с болью в груди
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Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх госпитализирован во Всеиндийский институт медицинских наук из-за болей в груди, сообщает Economic Times со ссылкой на информированный источник.
В настоящее время 87-летний политик находится под наблюдением в отделении кардиохирургии, заявил источник. Подробностей о его состоянии не приводится.
В 2009 году Сингх перенес операцию по шунтированию сердца, которая также проводилась во Всеиндийском институте медицинских наук.