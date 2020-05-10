Менее тысячи москвичей нарушили режим самоизоляции 9 мая

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В День Победы, 9 мая, зафиксировано менее тысячи нарушений режима самоизоляции в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.

В праздничный день было составлено 990 протоколов о нарушении режима, что является самым низким показателем за весь период действия ограничительных мер, отметил Данчиков.

По последним данным, в России зафиксировано 209 688 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1 915 – с летальным исходом. Выздоровели 34 306 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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