Более 200 единиц техники устраняют последствия ливня в Нижнем Новгороде

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К ликвидации последствий сильного ливня в Нижнем Новгороде привлечены более 200 единиц специальной техники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы администрации города.

В настоящее время работы по устранению последствий продолжаются, в 34 местах города произведена откачка воды, говорится в сообщении.

Сильный дождь прошел в Нижнем Новгороде 8 мая. В результате ливня затопило несколько центральных улиц города, местами произошел размыв грунта.

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