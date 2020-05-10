Раскрыт главный симптом для госпитализации при коронавирусе

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Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом при коронавирусе, при которому пациенту необходимо лечиться в стационаре. Об этом она рассказала в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале.

По ее словам, если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то можно не волноваться и проходить лечение дома.

«Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», — уточнила телеведущая.

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов согласился с Малышевой и добавил, что одышка является тревожным симптомом, который может указывать на снижение дыхательной функции.

Он отметил, что серьезное поражение легких имеют около 25% пациентов с коронавирусом.

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