Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

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Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

По мнению главы региона Олега Кожемяко, из-за сложившейся в Приморье эпидемиологической обстановки и постоянного прироста заболевших на всей территории региона снятие послаблений станет преждевременной мерой.

Кожемяко поручил главам муниципалитетов усилить работу административных комиссий и меры безопасности на местах.

Режим полной самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля в регионе введен масочный режим.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса там составляет 856.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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