У 700 тысяч детей в России нет возможности обучаться дистанционно

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Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что у 700 тысяч детей в России нет технической возможности для полноценных занятий для дистанционного обучения. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, порядка у 700 тысяч детей в стране, о которых министерство знает, отсутствует компьютер или другие гаджеты для дистанционного обучения.

Кроме того, замминистра добавил, что в силу таких обстоятельств было рекомендовано выставлять оценки за год по итогам тех, которые были получены до начала пандемии и перехода на удаленное обучение.

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