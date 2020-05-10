В Казахстане число выявленных случаев коронавируса превысило 5 тысяч

<img src="//img.gazeta.ru/files3/342/12857342/RTX6PR20-pic905-895x505-92360.jpg">

За минувшую ночь в Казхстане выявлен 61 новый случай заражения COVID-29, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 5 036.

Из них в Нур-Султане — 1 049 заболевший, в Алматы — 1 571, в Шымкенте — 229.

На сегодняшний день в стране выздоровели 1 766 человек, 31 умер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Казахстане число заражений коронавирусом приблизилось к пяти тысячам

— В Казахстане продлили режим ЧП до 11 мая