В Казахстане число выявленных случаев коронавируса превысило 5 тысяч
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За минувшую ночь в Казхстане выявлен 61 новый случай заражения COVID-29, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 5 036.
Из них в Нур-Султане — 1 049 заболевший, в Алматы — 1 571, в Шымкенте — 229.
На сегодняшний день в стране выздоровели 1 766 человек, 31 умер.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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— В Казахстане число заражений коронавирусом приблизилось к пяти тысячам