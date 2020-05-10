В Южной Корее прирост новых зараженных COVID-19 вырос до месячного максмимума
В Республике Корея за сутки выявили 34 новых заразившихся коронавирусом. Это стало самым высоким показателем прироста инфицированных с 9 апреля, сообщает агенство Yonhap со ссылкой на заявления руководства страны.
По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, всего в стране зафиксировано 10 874 случая заражения коронавирусом. Количество погибших за сутки не изменилось — 256 пациентов.
Как пишет агенство, специалисты связывают новый всплеск заражений со случаем, когда 29-летний пациент с COVID-19 1 мая самовольно посетил более пяти баров и ночных клубов за ночь в одном из густонаселенных районов Сеула.
Ранее премьер-министр страны Чунг Си-Кюн поручил чиновникам найти примерно 1,5 тыс. человек, которые посетили клубы в данном районе на прошлой неделе.
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