МЧС развернет в Дагестане ПВР для граждан Азербайджана из-за коронавируса

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МЧС России развернет в Дагестане пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли уехать домой из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы министерства.

«Автоколонна ГУ МЧС России по Республике Дагестан доставила из Махачкалы в Магарамкентский район оборудование для ПВР вместимостью до 210 человек. В работе задействовано около 30 человек», — сказали в пресс-службе.

По информации ведомства, в настоящее время на территории региона находится большое количество граждан Азербайджана, которые испытывают трудности из-за распространения коронавируса в России и не могут вернуться на родину.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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