В Москве открыли горячую линию для родственников пациентов горевшей больницы

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Депздрав Москвы запустил круглосуточную горячую линию для родственников пациентов 50-й больницы, где 9 мая случился пожар, чтобы они могли узнать куда перевели больных после эвакуации, передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

«По телефону 8 499 673 00 09 можно узнать, в какой больнице находится пациент после эвакуации из корпуса, где произошло возгорание», — говорится в сообщении.

В настоящее время известно об одной погибшей из-за пожара в учреждении. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность одного из аппаратов ИВЛ. Власти Москвы пообещали провести расследование происшествия.

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