Москвичи соблюдали режим самоизоляции во время праздничного салюта 9 мая
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В Москве не зафиксировали скоплений людей на площадках, откуда запускали праздничный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА «Новости».
Площадки для запуска пиротехники располагались около Новодевичьего монастыря, гостиницы «Космос» и в других местах. Скоплений людей на них не было.
Также, по словам журналистов агентства, не было гуляющих у «Москвы Сити» и на Поклонной горе. На всех площадках дежурили сотрудники полиции.
Ранее власти приняли решение перенести парад Победы из-за коронавируса. 9 мая москвичи смогли наблюдать за воздушным парадом и салютом.
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