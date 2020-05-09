Петербург вводит «масочный режим»
С 12 мая жители Петербурга обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, пишет ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — указано в сообщении.
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая. В городе коронавирусом заразились почти семь тысяч, скончались 53 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: