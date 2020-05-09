У побережья Филиппин произошло землетрясение
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Филиппин, пишет Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным организации, эпицентр находился в 76 километрах к юго-западу от региона Манила. Очаг расположился на глубине 100 километров.
Информация о пострадавших, ущербе или угрозе цунами не поступила.
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