В Москве прошел салют в честь Дня Победы
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В Москве прошел салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что салют длился 10 минут, были задействованы 90 единиц техники. В небо выпустили фейерверочные изделия более 55 видов.
Ранее власти приняли решение перенести парад Победы из-за коронавируса. 9 мая москвичи смогли наблюдать за воздушным парадом и салютом.
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