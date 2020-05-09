Летальность COVID-19 на Украине не превышает 2,4%

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Уровень смертности среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией на Украине не превышает 2,4%, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в интервью агентству «Укринформ».

Подобный показатель является «ответом на вопрос» об эффективности принимаемых в стране мер по борьбе с вирусом, отметил министр.

Кроме того, по словам Степанова, в большинстве случаев болезнь протекает без симптомов, в связи с чем не создается особой нагрузки на украинскую систему здравоохранения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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