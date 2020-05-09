Причиной пожара в больнице Москвы стала неисправность аппарата ИВЛ

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Неисправность аппарата искусственной вентиляции легких вызвала пожар в столичной больнице имени С. И. Спасокукоцкого, где лечились пациенты с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Очаг возгорания находился в аппарате ИВЛ, причиной тому стала неисправность. Устанавливается, какая именно», — сказал источник.

Ранее стало известно, что в больнице для пациентов с коронавирусом имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы произошло возгорание. Уточняется, что были эвакуированы более 200 человек. Один пациент погиб.

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