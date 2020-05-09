Около 1,4 тысячи человек находятся в зоне риска из-за пожара в Удмуртии

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Около 1,4 тысячи человек находятся в зоне риска из-за пожара на территории технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии, заявил прибывший на место происшествия глава региона Александр Бречалов. Об этом сообщает ТАСС.

По последней информации, площадь пожара достигла 4 гектаров, расстояние до места, где сконцентрировано большее количество боеприпасов, составляет около 300 метров, отметил Бречалов.

При этом, по данным источника ТАСС в экстренных службах, для тушения пожара из Татарстана вылетел вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что на технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии произошло возгорание сухой травы, зафиксированы одиночные взрывы боеприпасов.

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