Беглов рассказал о вернувшемся с фронта после двух похоронок отце
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об отце, который вернулся с фронта после того, как семья получила два официальных извещения о его смерти. Воспоминаниями глава города поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам Беглова, за все время Второй Мировой войны его мать дважды получала извещения о смерти отца, сражающегося на фронте. В первый раз «похоронка» пришла в 1941 году, во второй – в 1944. Однако в 1945 году, после окончания войны с Японией, отец вернулся домой, написал губернатор.
Глава Санкт-Петербурга также заявил, что «из многочисленной семьи Бегловых» 22 человека погибли на войне.
Свою публикацию Беглов сопроводил фотографией своего отец Дмитрия Никитовича, а также снимками тети Аграфены Васильевны и дяди Валентина Алексеевича.
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