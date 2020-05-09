Беглов рассказал о вернувшемся с фронта после двух похоронок отце

<img src="//img.gazeta.ru/files3/242/11532242/RIAN_2806707.HR.ru-pic905-895x505-74796.jpg">

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об отце, который вернулся с фронта после того, как семья получила два официальных извещения о его смерти. Воспоминаниями глава города поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Беглова, за все время Второй Мировой войны его мать дважды получала извещения о смерти отца, сражающегося на фронте. В первый раз «похоронка» пришла в 1941 году, во второй – в 1944. Однако в 1945 году, после окончания войны с Японией, отец вернулся домой, написал губернатор.

Глава Санкт-Петербурга также заявил, что «из многочисленной семьи Бегловых» 22 человека погибли на войне.

Свою публикацию Беглов сопроводил фотографией своего отец Дмитрия Никитовича, а также снимками тети Аграфены Васильевны и дяди Валентина Алексеевича.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Мы непобедимы, когда мы вместе». Путин поздравил россиян