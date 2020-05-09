Жителей бывшего военгородка в Удмуртии эвакуируют после взрывов боеприпасов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/527/11753527/upload-RIAN_5502643.HR-pic905-895x505-33911.jpg">

В Удмуртии началась эвакуация жителей бывшего военного городка в поселке Пугачево после взрывов боеприпасов на фоне горения сухой травы на площади 2,5 гектара, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Экстренные службы планируют эвакуировать 800 жителей бывшего военного городка в три палаточных городка на территории двух соседних населенных пунктов, заявили в экстренных службах. Кроме того, будут развернуты еще десять пунктов временного размещения, их общая вместимость составит 4,9 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что на технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии произошло возгорание сухой травы, зафиксированы одиночные взрывы боеприпасов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жители бывшего военгородка в Удмуртии начали уезжать после взрывов боеприпасов

— Боеприпасы взрываются после возгорания травы на бывшем арсенале в Удмуртии