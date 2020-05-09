Главврача больницы в Екатеринбурге оштрафовали после вспышки COVID-19

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Главный врач одной из больниц Екатеринбурга Алексей Малинкин оштрафован по решению суда после вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

По данным суда, врач принял решение лечить семерых пациентов с легкой формой COVID-19 на дому, несмотря на предписание Роспотребнадзора о госпитализации, в результате чего произошла вспышка заболеваемости.

Малинкин признан виновным по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и оштрафован на 100 тысяч рублей, заявили в пресс-службе. Там добавили, что решение может быть обжаловано.

При этом отмечается, что сам врач отрицает вину, ссылаясь на рекомендации Министерства здравоохранения России, предписывающие обязательную госпитализацию детей, беременных и лиц старше 65 лет с коронавирусом. По словам врача, отказ от госпитализации лицам с легкой формой инфекции позволил сохранить места для пациентов средней степени тяжести.

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