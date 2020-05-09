Китайский ученый назвал самое опасное свойство COVID-19

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Самым опасным свойством коронавируса нового типа является его высокая заразность, заявил китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новый коронавирус SARS-CoV-2 передается быстрее и легче сезонного гриппа и коронавируса MERS, отметил ученый. Он добавил, что для успешной борьбы с пандемией требуется четырехкомпонентная система.

Так, для противодействия распространению заразного вируса необходимы ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция, подчеркнул профессор.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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