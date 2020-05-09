Главконтроль заявил, что москвичи соблюдают режим самоизоляции 9 мая

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков заявил, что москвичи соблюдают самоизоляцию 9 мая, пишет ТАСС.

«Москвичи соблюдают режим самоизоляции, что подтверждается также данными «Яндекса», — индекс самоизоляции составляет 3.6», — сказал Данчиков.

Он отметил, что индекс выше вчерашнего показателя.

Власти усилили патрулирование парков, скверов и особо охраняемых природных территорий, чтобы обеспечить соблюдение самоизоляции на майских праздниках.

С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции. Жители могут выходить из дома только в случае крайней необходимости. Всего в городе коронавирусом заразились около 100 тысяч, скончались больше тысячи человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Эксперт назвала сферы, в которых вырастет зарплата после пандемии

Россияне стали чаще читать на самоизоляции

В Москве уточнили правила самоизоляции для проживающих не по адресу регистрации