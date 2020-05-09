Главконтроль заявил, что москвичи соблюдают режим самоизоляции 9 мая
Начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков заявил, что москвичи соблюдают самоизоляцию 9 мая, пишет ТАСС.
«Москвичи соблюдают режим самоизоляции, что подтверждается также данными «Яндекса», — индекс самоизоляции составляет 3.6», — сказал Данчиков.
Он отметил, что индекс выше вчерашнего показателя.
Власти усилили патрулирование парков, скверов и особо охраняемых природных территорий, чтобы обеспечить соблюдение самоизоляции на майских праздниках.
С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции. Жители могут выходить из дома только в случае крайней необходимости. Всего в городе коронавирусом заразились около 100 тысяч, скончались больше тысячи человек.
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