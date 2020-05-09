Жители бывшего военгородка в Удмуртии начали уезжать после взрывов боеприпасов

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Некоторые жители бывшего военного городка поселка Пугачево в Удмуртии начали самостоятельную эвакуацию после начала взрывов боеприпасов на фоне горения сухой травы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Малопургинского района Сергея Юрина.

Власти на данный момент не объявляли эвакуацию, однако проинформировали жителей о возможности самостоятельно эвакуироваться при психологическом дискомфорте от звука или запаха взрывов, отметил Юрин. Он добавил, что властями подготовлены пункты временного размещения и автобусы для маломобильных групп граждан.

По заявлению главы района, в бывшем военном городе проживают 1200 человек.

Ранее сообщалось, что на технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии произошло возгорание сухой травы, зафиксированы одиночные взрывы боеприпасов.

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