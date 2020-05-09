Самолет с 79 пассажирами вылетел из Венесуэлы в Москву

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Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины, застрявшими в Венесуэле из-за коронавируса, вылетел в Москву из Каракаса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«9 мая в 15.00 по московскому времени из Каракаса в Москву вылетел рейс с 79 гражданами России и стран ближнего зарубежья», — сказали в Совете.

Самолет, предположительно, приземлится 10 мая в 3.25. Отмечается, что среди пассажиров есть люди, оказавшиеся в Венесуэле по личным целям, а также сотрудники российских компаний.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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