В Казахстане число заражений коронавирусом приблизилось к пяти тысячам
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Казахстане за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 24, достигнув 4 946, пишет «Интерфакс».
Сообщается о 31 погибшем и 1 740 выздоровевших пациентах. Больше всего заражений в Алматы (1 559) и Нур-Султане (1 004).
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Нидерландах коронавирус выявлен у 42 382 человек
— Свыше 27,4 тысячи случаев заражения COVID-19 выявили в Португалии
— В Швейцарии выявлено свыше 30 тысяч случаев заражения COVID-19