В Казахстане число заражений коронавирусом приблизилось к пяти тысячам

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В Казахстане за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 24, достигнув 4 946, пишет «Интерфакс».

Сообщается о 31 погибшем и 1 740 выздоровевших пациентах. Больше всего заражений в Алматы (1 559) и Нур-Султане (1 004).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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