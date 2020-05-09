Эксперт назвал возможные сроки пика заболеваемости COVID в регионах РФ
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал возможные сроки установления пика заболеваемости новым типом коронавируса COVID-19 в российских регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что пик заболеваемости в большинстве субъектов страны может наступить к концу мая. Такие показатели, по его мнению, возможны, если установленные в рамках борьбы с распространением заболевания ограничения будут соблюдать менее 80% россиян.
Эксперт добавил, что динамика заболеваемости существенно изменилась только в Москве.
«Данные Московской области и других регионов Центрального федерального округа пока не показывают второй волны», — уточнил Тавадян.
Он подчеркнул, что при этом вырос показатель людей, которые болеют в бессимптомной форме.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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