Эксперт назвал возможные сроки пика заболеваемости COVID в регионах РФ

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Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал возможные сроки установления пика заболеваемости новым типом коронавируса COVID-19 в российских регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что пик заболеваемости в большинстве субъектов страны может наступить к концу мая. Такие показатели, по его мнению, возможны, если установленные в рамках борьбы с распространением заболевания ограничения будут соблюдать менее 80% россиян.

Эксперт добавил, что динамика заболеваемости существенно изменилась только в Москве.

«Данные Московской области и других регионов Центрального федерального округа пока не показывают второй волны», — уточнил Тавадян.

Он подчеркнул, что при этом вырос показатель людей, которые болеют в бессимптомной форме.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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