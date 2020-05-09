Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово
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Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее сообщение поступило от анонимных пользователей на электронную почту колл-центра аэропорта.
По данным агентства, «заминированными» оказались рейсы Москва — Сочи и Москва — Уфа.
Сотрудники экстренных служб провели проверку воздушных суден перед вылетом.
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