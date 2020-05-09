Российские католики назвали День Победы праздником «со слезами на глазах»

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В День Победы католики России совершат Мессу (богослужение) о сохранении мира и помолятся об упокоении погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генерального викария Архиепархии Божией Матери в Москве священника Кирилла Горбунова.

По его словам, День Победы обращен не только на прошлое, но и на будущее, он служит «напоминанием о бесчеловечности и недопустимости любой войны».

Он также напомнил о том, что в годы ВОВ миллионы советских граждан, «связанных с католической христианской традицией», трудились на фронте и в тылу.

«Проявленный ими героизм и принесенные жертвы часто были связаны именно с их верой, хотя люди жили в атеистическом государстве, ставившем перед собой цель полного искоренения любой веры», — сказал Горбунов.

Священник также рассказал, что многие католики были репрессированы как «неблагонадежные» именно в годы Великой Отечественной войны.

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