В Молдавии перезахоронили останки 45 солдат времен ВОВ

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В Молдавии перезахоронили останки 45 солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление президента страны Игоря Додона.

Он отметил роль всех стран Советского союза в ВОВ и обратил внимание на то, что «победа была общей».

«В этих гробах находятся останки 45 неизвестных молодых ребят, которые отдали жизнь, чтобы мы жили», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что современное поколение должно помнить и чтить память героев, передав эту память потомкам.

Церемония перезахоронения состоялась на Шерпенском плацдарме.

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