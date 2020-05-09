Гутерреш призвал подумать о мире после пандемии
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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал задуматься о мире после пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА «Новости».
Он подчеркнул, что данная проблема несет «огромные страдания» для всего мира.
«Сейчас основным моментом, на котором мы все должны сосредоточиться, является победа над пандемией», — подчеркнул Гутерреш.
По его мнению, восстановление после пандемии будет способствовать направлению мира на более устойчивый и здоровый путь.
Генсек также указал на необходимость устранения неравенства и пробелов в соцзащите.
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