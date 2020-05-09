Не знавшая о беременности британская медсестра родила девочку
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В британском городе Сандерленд медсестра, которая не подозревала о своей беременности, родила ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.
Стало известно, что до родов у 31-летней Эммы Хиндмарш была 12-часовая смена.
Медсестра отметила, что в последнее время была увлечена своей работой, а также считала, что набрала вес из-за переедания и неправильного питания.
Хиндмарш пришла со смены 2 мая и пожаловалась мужу на плохое самочувствие. Спустя два часа женщина родила девочку, которую назвали Изабель Роуз.