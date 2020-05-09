Воздушный парад прошел над Новосибирском

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В Новосибирске прошел воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в параде приняли участие более 10 единиц военной техники, в том числе современные истребители-перехватчики МиГ-31, ударные вертолеты Ми-24, а также восстановленный после того, как был сбит в бою в 1941 году, самолет МиГ-3.

По данным агентства, воздушные средства вылетали с аэродромов, расположенных в самом Новосибирске и в Красноярском крае.

Самолеты и вертолеты выполнили в воздухе построение парадного строя. Полет проводился на минимальных высотах, от 200 до 400 метров. Скорость вертолетов составила 200 км/ч, а самолетов — 400 км/ч.

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