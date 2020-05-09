Скончался американский дрессировщик Рой Хорн

Умер участник американского дуэта «Зигфрид и Рой», дрессировщик Рой Хорн. Об этом сообщает портал TMZ.

Он скончался в возрасте 75 лет, причиной смерти стало осложнение вследствие заражения коронавирусом.

По словам второго участника дуэта Зигфрида Фишбахера, Хорн умер спустя неделю после выявления у него вируса.

Дуэт «Зигфрид и Рой» стал популярен благодаря шоу с белыми львами и белыми тиграми. Наибольшую известность он приобрел в конце 1990-х — начале 2000-х в США.