Эксперты подсчитали, сколько бы в РСФСР жило людей без ВОВ

Если бы не было Великой Отечественной войны, численность населения РСФСР к 1946 году достигла бы 6,4 миллиона человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Так, в 1941 году на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики проживали 111 млн человек, после ВОВ численность населения сократилась до 97,6 млн.

Отмечается, что детей перед началом войны в республике было 14 миллионов, после — всего 6,8 миллионов.

Число взрослых мужчин от 20 до 49 лет уменьшилось на 6,1 миллионов человек, до 15,6 миллионов человек. Число женщин за эти же годы сократилось на 847 тысяч человек.

Всего за время Великой Отечественной войны СССР потерял 26,6 миллиона человек.

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