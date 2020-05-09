Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке
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В акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение из-за опасного волнения. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Штормовое предупреждение объявлено в Алеутском районе полуострова.
Явление сохранится до конца суток 10 мая.
Уточняется, что руководители судоходных компаний, чьи суда могут находиться в данном районе, должны принять меры повышенной предосторожности.