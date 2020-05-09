В Москве в субботу ожидается до +17°С

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В Москве в субботу, 9 мая, ожидается до +17°С. Об этом сообщают «Метеновости».

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Северо-восточный ветер принесет в столицу более прохладный воздух.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от +15°С до +17°С, по области – от +12°С до +17°С.

Атмосферное давление будет близким к норме.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.