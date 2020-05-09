В Аргентине продлили карантин до 24 мая
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Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о продлении карантина в стране из-за коронавируса, предает РИА «Новости».
«Карантин продлится до 24 мая», — сказал он.
Уточняется, что в Буэнос-Айресе ограничительные меры почти не изменятся. В других регионах страны будут введены послабления – откроются отдельные виды производства и торговли.
В столице разрешат гулять с детьми по субботам и воскресеньям.
Карантин в Аргентины был введен 20 марта.
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