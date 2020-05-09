В Аргентине продлили карантин до 24 мая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/477/12967477/RTR13434-pic905-895x505-97668.jpg">

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о продлении карантина в стране из-за коронавируса, предает РИА «Новости».

«Карантин продлится до 24 мая», — сказал он.

Уточняется, что в Буэнос-Айресе ограничительные меры почти не изменятся. В других регионах страны будут введены послабления – откроются отдельные виды производства и торговли.

В столице разрешат гулять с детьми по субботам и воскресеньям.

Карантин в Аргентины был введен 20 марта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Футбольный сезон в Аргентине завершен из-за пандемии коронавируса

— Аргентина начала печатать маски на 3D-принтере

— В посольстве РФ в Аргентине рассказали о застрявших в стране россиянах