Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«К вечеру 12 мая начнется понижение температуры достаточно существенное. К 13-му числу температура понизится на 8-10°С, такое резкое понижение температуры», — рассказал он.

Так, ночью ожидается +4-5°С, по области до +2°С. Днем будет от +9 °С до +14 °С, что на 3-4 °С ниже нормы.

Вильфанд отметил, что такая температура будет в столице с 13 мая и до конца рабочей недели, до этого времени жителей Москвы ожидает переменчивая погода.

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