Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда «Вера» и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер заявила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирус и начальной стадией пневмонии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Федермессер рассказала, что ездила с командой командировку в Нижегородскую область в качестве советника губернатора. По возвращении в Москву у нее поднялась температура. Глава центра напомнила, что сильно болела месяц назад, однако коронавирус у нее тогда выявлен не был.
«На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID», — рассказала она.
При этом Федермессер отметила, что у ее друзей, помощников и семьи тест показал отрицательный результат.
«Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре», — сообщила она.
Также Федермессер выразила уверенность, что это ненадолго, так как болеть ей некогда, и чувствует она себя намного лучше.
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