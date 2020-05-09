Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

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Президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер Президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер
Президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Учредитель фонда «Вера» и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер заявила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирус и начальной стадией пневмонии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Федермессер рассказала, что ездила с командой командировку в Нижегородскую область в качестве советника губернатора. По возвращении в Москву у нее поднялась температура. Глава центра напомнила, что сильно болела месяц назад, однако коронавирус у нее тогда выявлен не был.

«На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID», — рассказала она.

При этом Федермессер отметила, что у ее друзей, помощников и семьи тест показал отрицательный результат.

«Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре», — сообщила она.

Также Федермессер выразила уверенность, что это ненадолго, так как болеть ей некогда, и чувствует она себя намного лучше.

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