В Грозном заработают малые предприятия со следующей недели
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на следующей неделе в регионе начнется ослабление ограничительных мер, принятых на фоне пандемии коронавируса. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».
«Мной принято решение со следующей недели разрешить работу малых предприятий в сфере услуг», — сообщил он.
По словам главы региона, послабление коснется небольших станций технического обслуживания, хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений.
Кадыров добавил, что соответствующее поручение доведено до мэра Грозного Исы Хаджимурадова.
По последним данным в регионе выявлено 705 заражений коронавируса, 322 пациента выздоровели, восемь умерли.
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