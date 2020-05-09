В Грозном заработают малые предприятия со следующей недели

<img src="//img.gazeta.ru/files3/430/12880430/RIAN_6084063.HR-pic905-895x505-88400.jpg">

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на следующей неделе в регионе начнется ослабление ограничительных мер, принятых на фоне пандемии коронавируса. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

«Мной принято решение со следующей недели разрешить работу малых предприятий в сфере услуг», — сообщил он.

По словам главы региона, послабление коснется небольших станций технического обслуживания, хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений.

Кадыров добавил, что соответствующее поручение доведено до мэра Грозного Исы Хаджимурадова.

По последним данным в регионе выявлено 705 заражений коронавируса, 322 пациента выздоровели, восемь умерли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Чечне полностью приостановили работу общественного транспорта

— Кадыров призвал наказывать нарушителей самоизоляции уборкой улиц

— Глава одного из районов Чечни заразился коронавирусом