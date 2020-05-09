Число выявленных случаев коронавируса в мире перевалило за 4 миллиона
В мире число выявленных случаев коронавируса перевалило за 4 миллиона с начала распространения инфекции. Об этом сообщает ресурс Woldometer, который отслеживает статистику по коронавирусу.
По состоянию на 2.50 мск в мире зафиксировано 4 009 643 человек с коронавирусом.
Умерли от коронавируса 275 934 пациента, выздоровели – 1 377 931.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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