Журналист Павел Лобков заразился коронавирусом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Журналист Павел Лобков заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, в больнице ему с точностью 99% диагностировали коронавирус.
«Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист», — добавил журналист.
Лобков отметил, что за свою 40-летнюю работу в СМИ никогда не оформлял больничный.
Кроме того, он рассказал, что поликлиника привезла ему на дом гидроксихлорохин и антибиотики.
Также к публикации он прикрепил результат компьютерной томографии органов грудной клетки. В документе говорится, что заболевание протекает в легкой форме.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: