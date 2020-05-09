Журналист Павел Лобков заразился коронавирусом

Журналист Павел Лобков заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в больнице ему с точностью 99% диагностировали коронавирус.

«Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист», — добавил журналист.

Лобков отметил, что за свою 40-летнюю работу в СМИ никогда не оформлял больничный.

Кроме того, он рассказал, что поликлиника привезла ему на дом гидроксихлорохин и антибиотики.

Также к публикации он прикрепил результат компьютерной томографии органов грудной клетки. В документе говорится, что заболевание протекает в легкой форме.

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