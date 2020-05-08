Власти Подмосковья решили отсрочить введение штрафов за отсутствие масок

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире канала «Россия-1» заявил, что в регионе отстрочат введение штрафов за отсутствие маски.

Он пояснил, что после 12 мая гражданам без медицинских масок будут делать замечания. По словам главы Подмосковья, многие уже понимают, что нахождение в метро без средств защиты — это «дорога в госпиталь».

«Можешь сразу ехать в госпиталь, в больницу, не дай Бог, на ИВЛ. Вот чтобы этого избежать, масочный режим», — сказал он.

Ранее в Москве ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. За нарушение нового правила жителям столицы грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей.

В России на данный момент зарегистрировано 187,8 тыс. выявленных случаев коронавируса, 26, тыс. вылечились, 1,7 тыс. человек умерли.

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