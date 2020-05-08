Трутнев: в ряде регионов Дальнего востока не хватает аппаратов ИВЛ

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Полпред президента России на Дальнем востоке Юрий Трутнев заявил, что коек с аппаратами ИВЛ для больных коронавирусом не хватает в Забайкалье, Хабаровском крае и Амурской области, сообщает РИА «Новости».

«Недостаточный уровень обеспеченности по койко-местам с аппаратами ИВЛ зафиксирован в Забайкалье, Хабаровском крае, Амурской области. Отмечена необходимость в обеспечении <...> медучреждений квалифицированным медицинским персоналом», — сказал Трутнев на совещании по предотвращению пандемии COVID-19 на Дальнем востоке РФ.

По словам полдпреда, необходимые средства на обеспечение дальневосточных больниц средствами индивидуальной защиты были выделены из Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Всего из фонда на эти цели направили более 950 млн рублей. Дефицит соответствующего оборудования отмечен в Забайкальском крае.

Он также отметил, что с начала пандемии в регионы Дальнего востока фонд передал 82 тыс. защитных костюмов для врачей, а вскоре больницы должны получить 204 тыс. медицинских респираторов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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