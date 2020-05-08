Чернышенко назвал условие спада новых случаев выявления COVID-19 до единичных
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал об условии снижения новых выявленных случаев заражения коронавирусом до единичных. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 1».
Он отметил, что для достижения данного результата необходимо соблюдение гражданами всех рекомендаций по борьбе с распространением заболевания.
По его мнению, снижение новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией до единичных при соблюдении ограничительных мер можно ожидать к концу лета.
«Я думаю, что где-нибудь ближе к концу лета», — добавил Чернышенко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье и регионах страны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
— В Подмосковье зафиксировали свыше 13 тысяч нарушений самоизоляции
— Врач назвал ранний симптом коронавируса, предсказывающий тяжесть заболевания