Чернышенко назвал условие спада новых случаев выявления COVID-19 до единичных

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал об условии снижения новых выявленных случаев заражения коронавирусом до единичных. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 1».

Он отметил, что для достижения данного результата необходимо соблюдение гражданами всех рекомендаций по борьбе с распространением заболевания.

По его мнению, снижение новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией до единичных при соблюдении ограничительных мер можно ожидать к концу лета.

«Я думаю, что где-нибудь ближе к концу лета», — добавил Чернышенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье и регионах страны.

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