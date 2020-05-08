В Москве отменят оформление пропусков через СМС
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Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА «Новости».
По его словам, СМС-сообщения оказались не самым востребованным каналом для заявок на пропуска. Москвичи чаще пользовались сайтом mos.ru.
С 12 мая горожане смогут оформить пропуска на портале nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.
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